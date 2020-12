RTL : nouvelle édition du concours "Premier roman jeunesse"

Le concours se veut une invitation à tous ceux qui écrivent pour la jeunesse et voudraient faire connaître leur texte. Le gagnant ou la gagnante verra son texte publié par les éditions Gallimard Jeunesse le 2 décembre 2021, à la suite de l’annonce officielle du résultat du concours au Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, à Montreuil. Le concours s’adresse à ceux qui écrivent pour la jeunesse sans avoir encore été publiés. Chaque participant propose un roman, composé en français et s’adressant à un public de jeunes lecteurs, enfants ou adolescents. Le manuscrit est à soumettre par Internet, entre le 3 décembre 2020 et le 4 avril 2021, via le site Gallimard Jeunesse.