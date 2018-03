RTL à Neuilly-sur-Seine : Jour 1

Philippe Robuchon et son RTL Soir Week-End est le premier à prendre l’antenne depuis le nouveau siège, en ce dimanche 18 mars à 18h00. C’est donc un livre de 82 ans qui se referme après le départ du 22 rue Bayard dans le 8ème arrondissement de Paris. Vendredi, les équipes ont fêté ce déménagement définitif en grande pompe, multipliant les photos de familles et autres selfies et, même, en rendant visite, aux voisins d’Europe 1 qui quitteront également le quartier dans quelques mois.

Avant ce 18 mars, les deux radios musicales du groupe Fun Radio et RTL2 avaient déjà rejoint la ville des Hauts-de-Seine, à deux pas de la Défense. Les Grosses Têtes et l’émission de Flavie Flament seront encore réalisés pendant quelques jours depuis les anciens studios, le temps que l’aménagement soit finalisé.