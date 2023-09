RMC : un nouveau rendez-vous avec Périco Légasse

Chaque samedi et dimanche dans la Matinale Week-end à 9h15, le chroniqueur gastronomique (qui intervient régulièrement depuis septembre 2021 dans l'émission Estelle Midi") sera entouré de professionnels passionnés et d'auditeurs RMC qui viendront à sa table partager leurs expériences et échanger leurs avis.

Derrière chaque plat, chaque aliment, se cache un sujet de société. Grand pourfendeur de la malbouffe et amoureux des produits du terroir, Périco Légasse décryptera le contenu des assiettes, donnera aux auditeurs ses conseils conso et leur fera découvrir des produits ainsi que des bons plans pour soutenir les ménages.