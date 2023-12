RCF : un Noël en direct des quartiers de Grenoble

RCF fera vivre à ses auditeurs deux jours d’émissions spéciales a"utour de la proximité et de la fraternité." D'abord, le vendredi 22 décembre de 6h30 à 9h pour une matinale en direct de Grenoble, présentée pat Pierre-Hugues Dubois. Puis un Press-club avec Étienne Pépin, puis une émission présentée par Melchior Gormand et Bérénice Charles sur Grenoble. Ensuite, le dimanche 24 décembre de 18h à 19h pour une émission spéciale intitulée "Chrétiens dans les banlieues" avec Véronique Alzieu et Stéphane Debusschère. RCF proposera un entretien avec le père Emmanuel Albuquerque, curé de la paroisse St Pierre et St Paul puis retransmettra, à 19h, la messe de la nuit de Noël en direct depuis la paroisse.