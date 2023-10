RCF Hauts de France en direct de Boulogne-sur-Mer

Depuis deux ans, RCF Hauts de France se déplace chaque mois à la rencontre des élus, entrepreneurs, associations et communautés chrétiennes et leur donne la parole lors d’émissions spéciales. Ce mardi 17 octobre, l'émission "Ici chez vous" à Boulogne-sur-Mer sera l’occasion pour ses auditeurs de découvrir la vitalité d’un territoire emblématique du Pas-de-Calais. Avec des invités boulonnais, plusieurs temps forts en direct seront proposés de 11h30 à 12h (la journaliste Anne Henry fera un tour d’horizon sur l’actualité culturelle ) et de 12h à 12h30 (Jean Duquesne parlera de l’actualité des pêcheurs et des commerces que cela impacte). Enfin, de 18h10 à 19h, Michel Picard et Martin Pinguet consacreront la seconde partie de l’émission aux réalités des églises et au tourisme dans le boulonnais.