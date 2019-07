RCF Belgique obtient l'accord du CSA pour diffuser en DAB+

1RCF, qui couvrira désormais la Fédération Wallonie-Bruxelles, contribuera, avec les 3 RCF locales, à enrichir le paysage radiophonique de la FWB en proposant "des contenus culturellement positifs". Dans l’offre radiophonique en FWB dominée par les radios commerciales, surtout musicales, et par le service public, 1RCF promet de diffuser "des émissions variées qui s’adressent à tous, et notamment aux plus de 45 ans, qui représentent plus de 50% de la population et qui ne se satisfont pas entièrement de l’offre radiophonique actuelle très musicale". 1RCF est consciente des défis, technologiques, humains et financiers auxquels elle doit faire face. Elle entend les relever "grâce à des équipes compétentes et motivées". Enfin, c’est "un bel encouragement pour les nombreux donateurs de la radio… qui ne vit que des dons".