Le SwissRadioDay braque les projecteurs sur les enjeux stratégiques du secteur

-
Ce que Churchill nous enseigne sur le leadership dans la radio
-
La proximité sous toutes ses formes au RadioTour Île-de-France
-
Innov’Audio Paris réunira la filière audio digitale à Radio France
-
Royaume-Uni : le fossé se creuse entre les jeunes auditeurs et la radio traditionnelle
-
40 ans après Coluche, la radio se mobilise avec Radio Restos
DigiMig Update : premiers effets de l’arrêt de la FM
Le second temps fort sera le "DigiMig Update". Marco Derighetti (SRG) détaillera les premières conséquences de l’arrêt progressif de la bande FM dans les trois régions linguistiques. Philippe Zahno (RRR) et Peter Scheurer (VSP) compléteront cette analyse avec le point de vue des radios privées, en particulier sur les effets observés à court terme en matière d’audience et d’accessibilité.
Une autre séquence portera sur l’évolution des formats radio. Yvonne Malak présentera une grille de lecture des formats capables de continuer à générer de l’audience face à ceux en perte de vitesse. Katja Ostrowsky reviendra sur les critères de performance des contenus diffusés en streaming comme en linéaire, en s’appuyant sur des données de réception et des retours d’usage issus des différents canaux audio.
Un magazine en ligne à télécharger
Un tirage limité sera mis à disposition au Kaufleuten le 28 août.