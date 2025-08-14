La Lettre Pro de la Radio La Lettre Pro de la Radio
L'ACPM publie la fréquentation des sites et applis en juillet Le SwissRadioDay braque les projecteurs sur les enjeux stratégiques du secteur Ce que Churchill nous enseigne sur le leadership dans la radio  Sveriges Radio met en lumière l’évolution de l’écoute audio automobile Classement "Le Radio Buzz 40" / La Lettre Pro de la Radio Marché australien de la radio : stabilité globale, forte dynamique sur le numérique Belgique : Fun Radio prépare la rentrée avec deux nouveaux rendez-vous ACPM : plus de 31 millions de téléchargements pour les podcasts certifiés en juillet Tendance Ouest relance "Le Débrief 100% HAC" pour une nouvelle saison Global confirme sa suprématie sur la radio commerciale au Royaume-Uni
Publicité


Les News

L'ACPM publie la fréquentation des sites et applis en juillet

Le SwissRadioDay braque les projecteurs sur les enjeux stratégiques du secteur

Ce que Churchill nous enseigne sur le leadership dans la radio

Sveriges Radio met en lumière l’évolution de l’écoute audio automobile

Classement "Le Radio Buzz 40" / La Lettre Pro de la Radio

Marché australien de la radio : stabilité globale, forte dynamique sur le numérique

126 000 audience audience digitale audience numérique Belgique BROADCAST concert CSA DAB DAB+ Europe 1 France Bleu Médiamétrie musique NRJ podcast podcasts Radio France RMC RTL
En direct de Podcast Magazine
Podcast Magazine - Des podcasts, des outils, des conseils pour tous•tes
Lisez le magazine en version papier, en version liseuse, en version audio, en version articles… Voir toutes nos offres Découvrir le Magazine Découvrir nos…

Le SwissRadioDay braque les projecteurs sur les enjeux stratégiques du secteur

Rédigé par le Lundi 18 Août 2025 à 09:01 | modifié le Lundi 18 Août 2025 à 09:01



Le SwissRadioDay 2025 se tiendra le 28 août à Zurich, au Kaufleuten, avec retransmission en ligne. Soutenu par Swisscom Broadcast, SRG et VSP, l’événement rassemblera les professionnels du secteur autour de questions stratégiques et technologiques : gouvernance du média, arrêt de la FM, évolution des formats et performances de l’audio digital.



Vous aimerez aussi
Le SwissRadioDay 2025 se déroulera le 28 août à Zurich, dans la salle du Kaufleuten, avec une retransmission en ligne pour les professionnels inscrits. L’événement est soutenu par Swisscom Broadcast, SRG SSR, VSP et plusieurs partenaires du secteur. Fidèle à son format, la rencontre sera concentrée sur la matinée. Deux tables rondes structureront l’édition. La première portera sur la gouvernance du secteur dans un contexte de transformations réglementaires. La question centrale posée sera : "Qui déterminera demain les règles du jeu pour la radio en Suisse ?". Susanne Wille, nouvelle directrice générale de SRG SSR, présentera une analyse de la politique des médias dans un contexte marqué par la polarisation et l’évolution des attentes entre service public et acteurs privés.

DigiMig Update : premiers effets de l’arrêt de la FM

Le second temps fort sera le "DigiMig Update". Marco Derighetti (SRG) détaillera les premières conséquences de l’arrêt progressif de la bande FM dans les trois régions linguistiques. Philippe Zahno (RRR) et Peter Scheurer (VSP) compléteront cette analyse avec le point de vue des radios privées, en particulier sur les effets observés à court terme en matière d’audience et d’accessibilité.
Une autre séquence portera sur l’évolution des formats radio. Yvonne Malak présentera une grille de lecture des formats capables de continuer à générer de l’audience face à ceux en perte de vitesse. Katja Ostrowsky reviendra sur les critères de performance des contenus diffusés en streaming comme en linéaire, en s’appuyant sur des données de réception et des retours d’usage issus des différents canaux audio.


Un magazine en ligne à télécharger

Le magazine du SwissRadioDay 2025 est disponible en ligne (ICI). Il propose l’intégralité du programme et des présentations rédigées par les intervenants, qui y exposent leurs analyses. Les thématiques sont multiples : intelligence artificielle, politique des médias, création de podcasts, générations Zalpha, ou encore rôle de la musique dans les grilles. Le magazine présente également les portraits des partenaires et exposants du SRD25.
Un tirage limité sera mis à disposition au Kaufleuten le 28 août.


Tags : : DAB+, événement, FM, Marco Derighetti, Philippe Zahno, RRR, stratégie, Suisse, SwissRadioDay, Yvonne Malak
Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur