Le SwissRadioDay braque les projecteurs sur les enjeux stratégiques du secteur

Le second temps fort sera le "DigiMig Update". Marco Derighetti (SRG) détaillera les premières conséquences de l’arrêt progressif de la bande FM dans les trois régions linguistiques. Philippe Zahno (RRR) et Peter Scheurer (VSP) compléteront cette analyse avec le point de vue des radios privées, en particulier sur les effets observés à court terme en matière d’audience et d’accessibilité.

Une autre séquence portera sur l’évolution des formats radio. Yvonne Malak présentera une grille de lecture des formats capables de continuer à générer de l’audience face à ceux en perte de vitesse. Katja Ostrowsky reviendra sur les critères de performance des contenus diffusés en streaming comme en linéaire, en s’appuyant sur des données de réception et des retours d’usage issus des différents canaux audio.

