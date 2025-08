Radio Contact sort du studio et fait vibrer les plages belges

L’activation "Contact On The Beach" repose sur une articulation complète entre présence terrain et diffusion antenne. Les émissions sont diffusées en direct en FM et en streaming, et accompagnées d’un dispositif digital sur les réseaux sociaux de la station (vidéos, photos, extraits d’émissions, publications interactives).

L’événement offre également une exposition supplémentaire aux artistes partenaires, intégrés dans les soirées organisées après les directs. Le 2 août, Henri PFR a lancé les festivités. Les prochaines dates accueilleront Mustii, Leon et Simon B (le 9 août), Suarez et Simon B (le 16 août), puis DJ Licious et Alex Germys (le 23 août).