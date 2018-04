Projet Daphne : franceinfo s’associe à plusieurs médias

"Il y a des escrocs partout où vous regardez. La situation est désespérée". Ce sont les derniers mots écrits par Daphne Caruana Galizia, lundi 16 octobre 2017. Trente minutes plus tard, la journaliste maltaise a péri dans l'explosion de sa voiture, près de son domicile sur l'île de Malte. Sa mort a provoqué une onde de choc à travers l’Europe. Quelques semaines après son assassinat, "The Daphne project" (le Projet Daphne) a été lancé par l'organisation Forbidden stories. Depuis 5 mois, dans le plus grand secret, 45 journalistes de 15 pays, représentant 18 médias et organisations, enquêtent à Malte et en Europe sur les traces de Daphne Caruana Galizia. Les enquêtes du "Projet Daphne" sont à retrouver sur franceinfo, franceinfo.fr, les antennes de Radio France et dans les médias partenaires depuis hier mardi 17 avril, et dans Envoyé spécial, ce jeudi 19 avril.