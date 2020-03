Portes ouvertes au Studio École de France

Le Studio École de France accueillera aussi bien des collégiens, des lycéens et des étudiants avec leur famille. Au cours de cette journée, les visiteurs pourront réaliser des mini-émissions afin de tester leurs compétences dans l'animation, la réalisation et le journalisme.Le Studio École de France forme aux métiers d'animateur, de journaliste, de technicien, de réalisateur ou encore producteur. L'établissement possède "6 types de studios numériques ultra modernes, reflétant le paysage radiophonique d’aujourd’hui et de demain".Inscriptions : ICI