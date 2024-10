Radio France partenaire du Vendée Globe et du Tour de France

Ces temps forts sportifs rejoignent les nombreux autres évènements couverts par les antennes de Radio France pour partager aux auditeurs la ferveur des compétitions et les valeurs universelles du sport.

"Les grands évènements sportifs, au-delà des performances, sont de puissants vecteurs de rassemblement populaire. Le service public se doit d’être au plus près de ces compétitions qui véhiculent certes des émotions mais qui racontent aussi un territoire et une culture. Merci à A.S.O et au Vendée Globe pour leur confiance" a souligné Nathalie Iannetta, sirectrice des sports de Radio France.