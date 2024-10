C'est la rentrée de "J'apprends l'info !" sur franceinfo

Le second intitulé "Salut l’info ! Le direct" sera proposé en streaming à 14h pour les élèves de cycle 3 (7-11 ans). Comment travaillent les journalistes ? C’est quoi, une information ? Comment on réalise une émission ? Guidés par Estelle Faure de franceinfo et Agathe Guilhem du magazine Astrapi, les élèves se glisseront dans la peau d’un journaliste lors d’un grand jeu de rôle… Ils découvriront également les coulisses du podcast "Salut l’info !" et Nathalie lannetta, directrice des sports de Radio France et journaliste sportive, répondra à toutes leurs questions sur les médias et l’information.