Carton plein pour les Journées du patrimoine de l’INA

Après la pandémie et des travaux de réhabilitation qui n’avaient pas permis d’accueillir du public lors des dernières JEP, l’Institut national de l’audiovisuel a offert, cette année, un programme détonnant pour tous les âges. Particulièrement interactive, cette découverte libre des locaux de l’INA a permis de très nombreux échanges entre les visiteurs et les professionnels de l’INA, heureux de partager leurs savoir-faire, pour le plaisir de tous les publics.

Cette réouverture des portes est une nouvelle preuve du succès de l’INA, très populaire sur les réseaux sociaux, avec plus de 12 millions d’abonnés. C’est aussi une véritable marque d’intérêt pour INA Campus qui forme des centaines de jeunes et des milliers de professionnels chaque année.