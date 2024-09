Les ateliers radio franceinfo s’installent à Lyon

Rendez-vous au Village des métiers, Place Bellecour à Lyon du 11 au 14 septembre et notamment ce jeudi à 11h30, 12h30, à 16h30, à 17h30 et à 18h30. Les ateliers se poursuivront ce vendredi (à 11h30, à 12h30, à 16h30, à 17h30 et à18h30) et ce samedi (à 11h, à 12h, à 13h, à 15h, à 16h, à 17h et à 18h). Un atelier dure 45 minutes (30 minutes de préparation en salle de rédaction, 10 minutes de journal dans les conditions du direct et 5 min de débriefing).