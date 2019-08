Podcast : découvrez Le Micro avec Thomas Sotto (RTL)

Pour la rentrée, La Lettre Pro de la Radio inaugure un nouveau podcast d'interviews médias. "Le Micro" propose des entretiens bruts en tête à tête, réalisés en dehors des studios et diffusés avec un minimum de montage pour en garder un maximum de spontanéité.Pour ce premier épisode, nous avons rencontré le journaliste Thomas Sotto qui a fait son retour à la radio ce lundi 26 août dans RTL Soir. Il a répondu à nos questions quelques heures avant sa première émission, dans les locaux de RTL à Neuilly Sur Seine. Il se confie sur son retour à la radio, deux ans après avoir quitté Europe 1, son rapport à ce média, son prédécesseur Marc-Olivier Fogiel et ce qu'il compte apporter à cette tranche du soir.Thomas Sotto sera également dans le magazine n°114 de La Lettre Pro de la Radio à paraître dans quelques jours.Pour écouter et s'abonner au podcast "Le Micro", cliquez sur les liens : Apple Podcast Acast et Majelan.