Podcast : "Bip-Bop" pour revivre les années 90

De la télévision à la musique, en passant par les films et les faits marquants de la décennie, le podcast "Bip-Bop" est une mine de souvenirs et un condensé de bonne humeur pour être incollable sur "les années les plus cools de l’histoire". 45 épisodes sont déjà disponibles gratuitement sur toutes les plateformes. La passion de Kévin, Clément et Anthony pour Philippe Risoli et Marie-Ange Nardi a déjà cumulé plus de 100 000 écoutes.

Le podcast "Bip-Bop" ouvre aussi son micro aux fans, invités à participer à des quiz tout au long de l’année, ainsi qu’à des personnalités telles que Bertrand Chameroy, Sébastien Abdelhamid et Jonathan O’Donnell (enregistrement du 14 juin 2021) pour échanger sur leur amour inconditionnel pour ces belles années.