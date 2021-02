Panorama des acteurs de l’Audio Digital programmatique

"L’essor du podcast contribue à rendre l’audio toujours plus attrayant, tout comme les conditions d’accès à l’inventaire par les canaux d’achat historique et en programmatique. L’offre a de beaux jours devant elle avec toujours plus de contenus et d’inventaires, et le développement du DCO qui permet une approche créative plus adaptée à l’environnement du streaming. Le marché devrait aller vers plus de structure en 2021 avec l’harmonisation de la mesure, la résolution d’enjeux techniques et la communication entre tous les acteurs de la chaîne’" a expliqué Émilie Proyart, VP Ad Sales, DeezerUn opération qui a mobilisé plus de 10 experts membres du GESTE et de l’IAB France contributeurs : Acast, Ad Aures, Audi-on, Binge Audio, Deezer, Gamned, Google, Magnite, Médiamétrie, Next Media Solutions, Soundcast, Triton Digital, Le Parisien, Radioline, Radio France, Skyrock ...À télécharger ICI