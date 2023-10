Audion signe un partenariat exclusif avec la régie du Groupe Le Monde et L’Obs

Audion permet aux annonceurs d’avoir accès à la plus importante offre audio digitale du marché avec un reach de + de 44 millions d'utilisateurs par mois. L’adtech annonce qu’elle accompagnera les équipes du Monde et M Publicité, sur l’ensemble du portfolio de la régie, dont les trois plus gros succès d’audience que sont : "L’Heure du Monde", "Chaleur Humaine" et "Le Goût de M". Cette collaboration s'inscrit dans la croissance du nombre d'auditeurs et la nouvelle saison de podcasts qui est maintenant disponible sur l’ensemble des plateformes de streaming et de podcasts. Ce partenariat permettra aux annonceurs de toucher un public toujours plus large, premium et à l’initiative des changements dans notre société.