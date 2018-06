Olivier Duroy quitte NRJ Belgique pour VivaCité

À l’aube de ses 40 ans, Olivier Duroy se lance donc un nouveau défi dans sa carrière et entame de une nouvelle aventure au sein de la RTBF et de VivaCité. Dans "Vivre Ici," Olivier Duroy accompagnera chaque jour les auditeurs qui restent en Belgique durant l'été. Sur le ton décomplexé qu’on lui connait bien, il leur proposera tous les bons plans du moment… De quoi faire le plein d’idées pour des vacances réussies, sans quitter le pays. Et dès que l’occasion se présente, Olivier Duroy sortira des studios de VivaCité pour des émissions en direct du Labyrinthe de Durbuy, de la Foire de Libramont ou du Parc Pairi Daiza...