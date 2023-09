Nouvelle et 6e édition de Médias en Seine

Spectateurs, témoins et acteurs d’un monde en plein bouleversement, les médias - qu’ils soient "historiques" ou enfants de la vague digitale - sont impactés, challengés... et tous embarqués dans une phase d’innovation tous azimuts. C’est ce vaste chantier des disruptions (technologique, avec notamment l’émergence de l’IA, écologique, géopolitique, économique...) qu’éclairera et mettra en débats la 6e édition de Médias en Seine , avec les professionnels de nos métiers et dans un dialogue à ciel ouvert avec nos publics et toutes les parties prenantes.Une nouvelle édition qui s’articulera autour de trois grands thèmes : réinventer l’information, réinventer le divertissement et réinventer la régulation.