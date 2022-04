Nouvelle édition des Assises du Journalisme à Tours

Trois jours d'ateliers et de débats sont prévus à MAME à Tours. L'Ukraine, l'Afghanistan, Metoo, l'indépendance des médias, les réseaux sociaux. Les organisateurs proposeront aussi 5 soirées à thèmes dans des lieux culturels référents de la ville. Durant les 3 jours, plus de 350 journalistes, universitaires et spécialistes sont attendus. Au menu des cette 15e, la rencontre de tous les acteurs de l’Éducation aux Médias et à l’Information avec la participation de centaines de scolaires de la région, des expositions, des plateaux radios et télés, des espaces de rencontres avec des partenaires...

Plusieurs récompenses seront attribués aux professionnels : le Prix du Livre du Journalisme, le Prix du Livre Recherche sur le Journalisme, le Grand Prix du Journalisme-Michèle Léridon et le Prix Enquête et Reportage.