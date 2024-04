franceinfo et Ouest-France lancent "L'info et vous"

Face à ce constat, il est primordial pour les médias traditionnels de recréer du lien et dialoguer avec celles et ceux qui les écoutent, les regardent ou les lisent. Avec L’info et vous , franceinfo s’associe à Ouest-France pour créer une opportunité d’échange libre et ouvert avec le grand public sur l’information, le journalisme et ses fonctionnements. Quelles sont leurs attentes ? Quelles sont nos pratiques ?Première étape avec le lancement d’une consultation en ligne ce mardi 2 avril (15 questions pour partager opinion et attentes sur les médias et l’information) avant une soirée d’échanges et de débats entre le grand public et les professionnels de l’information, à Rennes le jeudi 16 mai.