NRJ Group : forte croissance du chiffre d’affaires de l’activité radio

Le pôle diffusion clôture une année 2021 exceptionnelle marquée par de très beaux succès commerciaux. Deuxième opérateur français, towerCast accompagne ses clients avec "la passion constante d’innover" sur l’ensemble de la chaîne de valeur. En 4 ans, towerCast aura ainsi vu ses parts de marché progresser significativement : 29.0% en TNT (+ 5.8 points), 27.7% en FM privée (+ 0.9 point) et 22.4% en FM publique (+ 6.6 points) et se positionne comme un acteur majeur du DAB+ en France.

Au 4e trimestre de l’exercice 2021, le pôle diffusion amplifie sa dynamique commerciale avec un chiffre d’affaires de 17.5 M€ en hausse de 10.1% par rapport à celui du 4e trimestre 2020. En 2021, le chiffre d’affaires du pôle s’élève à 66.8 M€ et affiche ainsi une progression de 6.7% par rapport à celui de l’exercice 2020. Cette évolution s’explique par une croissance de l’ensemble des activités FM, TNT et DAB+.