NRJ Global : une nouvelle organisation et des nominations

Cette nouvelle organisation s’articule autour de 4 pôles commerciaux spécifiques : "Global Trading" (Radio, TV, Digital) pour faciliter et simplifier l’échange avec les agences media, dirigé par Sébastien Brizard, directeur général en charge du pôle Trading multi canal. "Global Solutions" pour être au plus près des problématiques annonceurs et ainsi proposer les solutions de communication les plus pertinentes (Ce pôle intègre le studio de production dédié à la création de contenus audios et vidéos, ainsi que la réalisation de podcasts. Il est dirigé par Anne-Sophie Nectoux, directrice générale en charge du pôle Conseil Annonceurs et Solutions Créatives). Ensuite, "Global Digital" pour piloter tous les leviers de monétisation digitaux et répondre aux enjeux d’innovation. C’est le pôle qui impulse l’expertise média, sociale, influence et podcasts auprès de toute la régie. Ce pôle, tourné vers l’innovation au service des annonceurs, est piloté par Nicolas Haby, directeur général en charge du digital.

Enfin "Global Connect" pour accompagner tout particulièrement les annonceurs dans leurs stratégies multi locales et Île-de-France, mais également pour piloter les partenariats avec les secteurs liés à l’Entertainment, tels que la musique et le cinéma. Ce pôle est dirigé par Bruno Geoffroy, directeur général en charge de la Coordination Commerciale et du Business Développement. Par ailleurs, NRJ Global lance également "Global Exchange" piloté par Cyrille Goursaud, directeur du pôle Revenue Management, Planning et Diffusion.