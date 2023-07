Audion signe deux nouveaux partenariats exclusifs

Le premier partenariat est noué avec Initial Studio au travers de l’implémentation de la plateforme Audion 360 avec l'hébergement, la distribution et la monétisation sur l’ensemble des productions du studio.

Audion accompagnera également le media leader du décryptage de l’actualité et du savoir scientifique Futura au travers de l’implémentation de la plateforme Audion360. Là aussi, l'entreprise s'occupera de l'hébergement, de la distribution et de la monétisation de l’ensemble des productions du studio.