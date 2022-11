Targetspot lance "Passport Audio Manager"

La plateforme Passport Audio Manager permet aux organisations d'accéder à la publicité audio sur un large éventail de radios en ligne et de chaînes de podcast des meilleurs éditeurs du monde entier, avec un ciblage précis et sans frais d'abonnement."Passport Audio Manager est adapté aux entreprises qui sont souvent laissées pour compte, soit en raison de budgets réduits, soit en raison d'un manque d'expertise interne. Ils ont besoin d'une solution audio numérique plus simple et agile. Au cours de l'année dernière, nous avons travaillé d'arrache-pied avec des agences de publicité américaines et européennes pour optimiser et ajuster la plateforme PAM afin de servir au mieux ce nouveau marché" a expliqué Eric van der Haegen, directeur du développement des partenaires stratégiques chez Targetspot.