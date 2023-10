Kantar Media enrichit sa veille publicitaire de l’audio digital

Sur la base des déclaratifs des régies, Kantar Media permet un éclairage sur les campagnes publicitaires en volume d’impressions servies en desktop et mobile et en valeur brute qu’elles soient réalisées en direct ou en programmatique.

Les données d’Acast sont disponibles dès maintenant sur les outils de Kantar Media et remontent à Janvier 2023. Elles viennent en complément de celles des 8 autres régies déclarantes : Altice Media Ads Connect, Deezer, Lagardère Publicité News, M6 Publicité, NRJ Global, Spotify, Targetspot et TF1 Pub. "Nous sommes très heureux d’enrichir le périmètre de notre veille en intégrant les données d’Acast pour offrir au marché une vision plus complète de l’audio digital où l’activité publicitaire sur les podcasts natifs sera désormais mieux représentée" a commenté Marianne le Vavasseur, directrice du digital chez Kantar Media.