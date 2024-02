Son cœur de métier est la stratégie audio : penser la monétisation dès le démarrage, le marketing dès la phase de préproduction. Mélanie met ses clients en relation avec les interlocuteurs les plus adaptés dans la production, l’hébergement et la monétisation. Pour avoir travaillé avec Nouvelles Écoutes, Paradiso Media, Louie Media et Binge, elle connaît le fonctionnement d'un studio, son modèle économique, ses problématiques.