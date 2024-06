L’offre podcast de Futura rejoint le Hub Audio Premium de NRJ Global

Futura propose une offre de podcasts natifs sur des sujets et pour des publics variés, en résonance avec les grands enjeux de société actuels. "Bêtes de Science" sensibilise les jeunes publics à la fragilité du monde animal, "Science ou Fiction" débunke les idées reçues dans un monde aux prises avec les fake news, "Vitamine Tech" offre une lecture accessible des dernières évolutions en la matière, en particulier l’IA, et "Futura News" se décline en 4 rubriques : les 5 actus de la semaine, la santé, l’innovation et le débat de la semaine.

Le Hub Audio Premium NRJ Global veut simplifier l’accès à des contenus audio 100% brand safe comprenant les flux live, les radios digitales et les podcasts replays/natifs du groupe NRJ ainsi que les offres issues des partenariats avec Audiomeans, Majelan, Nova, Brut et à présent Futura.