Mouv' en direct du GP Explorer au Circuit Bugatti du Mans

Mouv' est partenaire de l'écurie des pilotes Maxime Biaggi et AnaOnAir et proposera une expérience immersive permettant de suivre les essais et la performance des deux pilotes de Mouv' et de leurs concurrents aux commandes de leurs F4 innovantes propulsées au biocarburant et de recueillir les réactions du public.

La station sera présente dès la veille, vendredi 8 sept de 16h à 18h45 pour l'émission "Bang! Bang!" avec Muxxa, Olivia & Baro ainsi que le jour J, samedi 9 septembre de 11h à midi et de 16h à 21h. Àretrouver également sur le studio de Mouv' samedi de 12h à 15h30, l'émission "Open podcast, l'open mic des podcasts" avec la participation de Nayra, Anis Rhali, Paola Locatelli, Anna Toumazoff et Houssbad. L'événement sera également à suivre en live et en image sur les réseaux sociaux de la chaine.