"Mécaniques du complotisme" sur France Culture

Après une Saison 1 sur "Les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis", les Mécaniques du complotisme s’attaquent à une nouvelle théorie du complot beaucoup plus ancienne : "Mécaniques du complotisme : le faux complot des jésuites" (Saison 2). Et toujours une même question : par quelle mécanique une théorie complotiste née dans l’imagination de quelques-uns parvient-elle à devenir un phénomène culturel majeur ?

"Mécaniques du complotisme : le faux complot des jésuites" est une série produite par Roman Bornstein et réalisée par Thomas Dutter en 2 épisodes disponible en intégralité depuis le 2 octobre sur franceculture.fr et les plateformes dédiées.