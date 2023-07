Maryam Salehi nouvelle présidente du Bureau de la radio

Maryam Salehi, directrice déléguée à la direction générale et vice-présidente du Conseil d’administration de NRJ Group, assure la coordination de projets transversaux au sein des activités du groupe ainsi que celle relative à l’activité de plusieurs directions administratives. Elle pilote également la mise en œuvre des synergies entre les diverses unités du Groupe et la conduite de nouveaux projets. De septembre 1997 à février 2008, Maryam Salehi est directrice juridique du groupe NRJ, puis a été nommée membre du directoire en 2001, promue vice-présidente du directoire en décembre 2005, secrétaire générale en février 2008, et directrice déléguée à la direction générale, le 27 juin 2008.