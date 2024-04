Hervé Beroud élu président de l’association le Bureau de la Radio

Né en 1964, Hervé Beroud est diplômé du Centre de Formation des Journalistes (CFJ) en 1986. Il débute au service des sports de RTL. En 1995, il devient rédacteur en chef de la matinale de RTL, qu’il présente pendant 7 ans. Présentateur de la tranche RTL Soir à partir de 2002, il devient directeur de la rédaction de la station RTL en 2006. En septembre 2010, Hervé Beroud rejoint le groupe Next Radio TV en tant directeur de la rédaction de BFM TV.

Jusqu’en juillet 2016, il dirige à ce titre, la rédaction de BFM TV et assure la supervision des rédactions de RMC et de BFMTV.com. En août 2016, Hervé Beroud est nommé directeur général de BFM TV. Depuis l’été 2019, il occupe les fonctions de directeur général délégué d’Altice Média, en charge de l’Information et du Sport.