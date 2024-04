En avril 2023, l’ensemble des régies nationales Radio (Altice Média Ads and Connect, Lagardère Publicité News, M6 Publicité, NRJ Global, TF1 PUB, Kétil, Nova Régie, Radio France Publicité et Skyrock Public) ont en effet annoncé la mise en place d’un référentiel et d’une calculette carbone commune pour la diffusion des messages publicitaires en radio et audio digital.