Martin Solveig à la Fun Radio Ibiza Experience

Vendredi 27 avril, les spectateurs de l’AccorHotels Arena assisteront à un show unique à Paris et à une soirée 100% Ibiza, avec les sets de plusieurs DJs qui mixeront les tubes Dance-Electro du moment. La folie d'Ibiza débarquera ainsi à Paris le temps d'une soirée. Cette expérience inédite sera diffusée, en direct, sur Fun Radio et Funradio.fr et, en intégralité, sur W9. Cet événement est produit par Fun Radio - via RTL Event (rattachée à "M6 Interactions") et Hï Ibiza des Français Yann et Romain Pissenem, qui, après le succès de l'Ushuaïa Beach Club, ont fait de ce club nouvelle génération "la référence mondiale du clubbing". Les places, proposées à partir de 39 euros, sont en vente sur toutes les plateformes de billetterie.