"Manu dans le 6/9" devient "Manu dans le 6/10"

Chaque matin sur NRJ, Manu réveille les auditeurs de la première radio musicale de France. Cette saison, ce sont chaque jour plus de 2.8 millions d'auditeurs à l'écoute de l'émission, "un véritable succès pour la première matinale de France sur les moins de 60 ans" souligne NRJ.

Pour cette nouvelle saison, NRJ prolonge l'émission jusqu'à 10h, pour devenir "Manu dans le 6/10". Dès le 24 août, Manu et son équipe seront donc en direct, du lundi au vendredi, pendant 4 heures, de 6h à 10h pour une 10e saison : "une histoire d'amour qui continue entre Manu, NRJ et tous ses auditeurs" indique NRJ.