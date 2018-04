M Radio enregistre sa meilleure audience depuis 6 ans

Soulignons que M Radio devient la radio musicale la plus écoutée de France avec une durée d’écoute de 1h52 par auditeur. M Radio progresse sur 1 an et sur 1 vague sur tous les indicateurs : audience cumulée, durée d’écoute, part d’audience. La matinale "Le Grand Réveil" avec Alexandre Devoise et Tiffany fidélise 114 000 nouveaux auditeurs. L'émission "M Comme Montiel" avec Bernard Montiel rassemble 84 000 nouveaux auditeurs. Succès également pour la nouvelle émission "Bienvenue chez Vous" avec Ombeline et Jean-Pierre en progression de + 107% sur 1 an. Entre 16h et 20h, Nicolas Petit est en croissance de + 125% sur une saison. M Radio enregistre également de très bonnes audiences du week-end en progression de + 132 000 nouveaux auditeurs.

La station diffuse ses programmes sur 100 fréquences en France.