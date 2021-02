Les Indés Radios renouvellent leur partenariat avec The Voice

Les Indés Radios mettent la puissance de leur réseau de proximité au service de la promotion des talents de "The Voice". Si les conditions sanitaires n’ont pas permis aux radios d’organiser autant de castings en région que lors des éditions précédentes, elles ont maintenu leur mobilisation autour des talents, leur permettant de rencontrer leur public, avec l’organisation de shows cases, ou des rendez-vous via des chroniques régulières. Pour cette saison, Les Indés Radios vont également aller plus loin avec notamment des chroniques dédiées et des captations vidéo. De plus, comme l’année dernière pendant l’émission, les radios qui le souhaitent choisiront un ou plusieurs talents qu’elles soutiendront. Certaines d’entre elles pourront s’impliquer davantage en mobilisant les communautés en régions autour des talents en fonction de leur origine géographique ou de leur univers musical.



Pour encourager à soutenir les talents, une centaine de vidéos vont également être diffusées par les radios sur les réseaux sociaux.