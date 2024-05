En replay, l'émission "L'After Foot" est la plus écoutée

France Inter a été la radio la plus réécoutée en avril dernier avec 42 119 000 écoutes et/ou téléchargements en très légère baisse sur un mois avec 42 879 000 en mars dernier. Suivent RMC (31 173 000), RTL (29 184 000), France Culture (27 085 000) et Europe 1 (14 220 000). Le Top 5 reste donc inchangé d'un mois à l'autre. Radio France place 3 de ses 7 stations dans le Top 10 : France Inter, France Culture et franceinfo (6 744 000).

En avril, l'émission "L'After Foot" reprend la tête du classement avec 16 390 000 écoutes et/ou téléchargements. L'émission "Les Grosses têtes" perd la première place avec 13 811 000 écoutes et/ou téléchargements contre 14 392 000 en mars dernier...