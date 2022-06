"Les Géants" : le premier podcast natif de Jacques Vendroux

"C’était le rêve de ma vie de faire revivre ces moments d’exception aux auditeurs, de refaire l’histoire, avec ses moments de joie, ses drames et ses acteurs. Comme le disait Charles Baudelaire, "nos souvenirs sont nos meilleurs compagnons" et c’est ce que l’on a voulu partager avec ce projet : des souvenirs de notre histoire collective, grâce aux témoignages et confidences de ces professionnels du football" a indiqué Jacques Vendroux, journaliste sportif Europe 1.

À l’image du podcast "Inséparables" incarné par Catherine Nay et lancé en mars, "Les Géants" vient s’intégrer dans la stratégie d’Europe 1 Studio de production de grands récits natifs, en s’appuyant sur l’expertise des producteurs et journalistes de la maison. D’autres projets verront le jour à la rentrée de septembre.