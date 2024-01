Les 29e Lauriers de l'audiovisuel dévoilent les nommés

Pour rappel, sont éligibles les œuvres audiovisuelles françaises ou de langue française diffusées dans l’année civile, quel que soit leur format et leur mode de diffusion. Les critères d’attribution prennent en compte l’originalité et le traitement des sujets, la dimension créative, la qualité de l’écriture et de l’expression, l’enrichissement culturel, l’acquisition du savoir et la contribution à l’esprit civique. Au nombre de 18, les Lauriers décernés couvrent l’ensemble de la production audiovisuelle : télévision, radio et web.

Dans la catégorie "radio", trois émissions sont nommées : "Bande à part" présentée de Guillaume Durand sur Radio Classique, "La Vizo Conférence" présentée par Alex Vizorek sur RTL et "Michel Ciment, une vie en Ciné-Textes (5 entretiens de 30 minutes menés par Tewfik Hakem) sur France Culture.