Stéphane Pedrazzi à la matinale éco de Radio Classique

Stéphane Pedrazzi assurera ainsi la relève de François Geffrier, qui depuis 2021 anime avec talent la matinale économique de Radio Classique, chaque jour entre 6h et 7h. Ce rendez-vous de référence de l’actualité économique et des entreprises n’a cessé de progresser, formant avec la matinale de David Abiker (7h-9h) un ensemble puissant écouté chaque jour par plus de 400 000 auditeurs.

Journaliste spécialisé en économie et finance, Stéphane Pedrazzi a débuté sa carrière comme correspondant à Londres pour Radio Classique. Il a ensuite travaillé pendant 20 ans dans des chaînes de télévision américaines : d’abord présentateur chez Bloomberg à Londres, puis chef de bureau pour CNBC, à Paris et Madrid. Depuis 2019, il est présentateur sur BFM Business et intervient régulièrement sur les antennes de BFM TV et RMC.