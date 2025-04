Radio Classique lance son premier podcast en 3D audio

Avec "Blanche Neige et les 77 nains", Radio Classique veut démontrer sa capacité à conjuguer exigence musicale, narration contemporaine et innovation technologique. Le recours au son binaural s’inscrit dans une logique de renouvellement des formats jeunesse, sans jamais trahir l’ADN culturel de la station. Ce nouveau volet ouvre ainsi la voie à d’autres expérimentations sonores à venir, où la radio pourrait bien devenir un laboratoire de narration immersive, même dans les formats courts.

L’épisode est disponible sur toutes les plateformes d’écoute et sur le site de Radio Classique. Une nouvelle manière d’écouter les histoires... et d’en vivre chaque détail dans l’espace sonore.