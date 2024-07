Carton plein et saison historique pour Radio France

"Entre septembre 2023 et juin 2024, France Inter, France Culture, France Musique et FIP enregistrent leurs plus beaux succès. Des records ont marqué cette saison sur des marqueurs forts de notre offre : de l’info, de l’analyse, du gai savoir et de la musique... Que ce soit pour comprendre le monde ou se divertir, les auditeurs ont pu compter sur nos antennes tout au long de la saison. Je salue le travail de toutes les équipes pendant cette année particulièrement intense " a déclaré Sibyle Veil, Présidente-directrice générale de Radio France.

Notons deux records pour France Culture avec chaque jour près de 2 millions d’auditeurs et une matinale qui bat son record d’audience (830 000 auditeurs quotidiens). France Musique et FIP n’ont jamais été autant écoutées sur une saison, France Musique dépasse le million d’auditeurs et FIP dépasse le cap des 700 000 auditeurs sur la saison.