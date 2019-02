Le retour de l'Italo Disco sur plusieurs webradios

"La musique, c'est toute ma vie, explique Patrick. Et le genre Italo Disco, qui est ma musique favorite, revient à la mode. Le succès de 010 Italo Disco est réel et vient de la simplicité du nom et du respect de la promesse. "Il faut être clair tout de suite sur la musique que l'on va diffuser explique Patrick. Et il n'y a pas tant de radios que ça qui diffuse ce genre de musique." D'où une audience bien réelle qui permet à la radio de continuer sa petite vie tranquille sur la plate-forme Radionomy. "Le succès ne vient pas du hasard, ajoute Patrick. Il faut bien référencer sa radio, utiliser les réseaux sociaux, etc..." et ce quelle que soit la génération d'auditeurs. "Je pense que mes auditeurs ont environ 50 ans. Ils étaient jeunes dans les années 80 et ils aiment toujours ce style de musique." 010 Italo Disco est à retrouver sur Radionomy ainsi que d'autres radios sur le même thème comme Italo Disco Radio BDJ Italo Disco ou encore Italo Disco Classic