Le groupe M6 lance de nouvelles radios

Les auditeurs de RTL, RTL2 et Fun Radio ont également la possibilité sur les sites et les applications de proposer les futures radios qu’ils souhaiteraient voir sur leur application. Les idées les plus plébiscitées sortiront pour la prochaine saison radio...

Le catalogue est désormais riche de 21 flux différents. Pour RTL : Les Grosses Têtes, RTL Hits, RTL Hits Français, RTL 100% 80 et Le Grand Studio RTL. Pour RTL2 : RTL2 sur la Route, RTL2 acoustique, RTL2 Pop Rock Party, RTL2 Légendes du Rock et RTL2 Made in France. Pour Fun Radio : Fun Radio Anthology, Fun Radio Latino, Tomorrowland, Fun Radio Electro, Fun Radio Pop Dance, Party Fun, Fun Radio Nouveautés et Fun Radio Summer.