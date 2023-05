Fréquence 3 lance 4 webradios thématiques

La webradio Fréquence 3 à fêté ses 22 ans d’existence. Elle propose toute la journée "Une rafale de tubes" sur le web et aussi en FM en Touraine, en catégorie A, avec deux fréquences en service à Vendôme et Château-Renault.Parallèlement, la radio mise sur 4 nouvelles webradios thématiques sans publicité : Fréquence 3 Urban (Le meilleur son Hip Hop, Rap et R'n'B), Fréquence 3 Dance 'Le meilleur son House et Dance), Fréquence 3 Gold (Le meilleur son des années 80, 90) et Fréquence 3 World (La radio qui vous fait voyager).Fréquence 3 revendique plus d’un million d’auditeurs chaque mois.