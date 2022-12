Maison FG : 7e groupe audio digital en novembre

Quatre programmes édités par la Maison FG figurent dans le Top 100 : Radio FG (31e), FG Chic (58e), FG Deep Dance (70) et FG Starter by Hakimakli (92e). Les 2 nouvelles radios DAB+ réalisent également de belles performances : Maxximum est 185e et DanceOne se classe 219e en seulement 2 mois.Avec une offre premium électro, axée sur la découverte, le sound design et la création, les radios de la Maison FG se sont enrichies de nouveaux programmes en 2022, notamment FG Beatport, FG Afro-House, FG Classics, FG Chic Spa, FG Chic French, FG Chic & Chill et FG Chic Lounge, qui constituent le bouquet des 20 radios digitales et gratuites de la Maison FG.Les classements sont accessibles ICI