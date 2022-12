La Maison FG lance de nouvelles webradios

La Maison FG vient de mettre en ligne "FG Classics" qui propose les hymnes de la house et de la french-touch des années 90 et 2000 révélés par Radio FG, la radio pionnière de l’électro. Egalement, "FG Afro-House" qui invite au voyage et à l'exotisme en vivant l’expérience melodic et organic-house, avec les producteurs des nouvelles scènes africaines, arabes et latines.

FG Chic étoffe également son offre avec le lancement de 2 nouveaux programmes. D'abord avec FG Chic Spa" qui propose une programmation zen pour accompagner des moments de relaxation, avec des esthétiques downtempo, dub, balearic, chillwave, ambient et new-age. Ensuite avec "FG Chic & Chill" qui offre une programmation chill et sensuelle, alliant les sonorités trip-hop, chill, soul et deep house