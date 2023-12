La Maison FG lance 6 nouvelles radios

Le bouquet de la Maison FG compte désormais 31 webradios gratuites, dont 8 totalement dédiés aux mixes DJ, disponibles l'application Radio FG et sur radioFG.com. La Maison FG est aujourd’hui le 8e éditeur français de programmes audio-digitaux avec un bouquet de 31 radios et playlists qui reflètent "les esthétiques majeures des musiques électroniques".

Le bouquet FG, crédité d’une audience mensuelle de 3 millions de connexions dans le monde est disponible sur radioFG.com, et l’appli Radio FG. La Maison FG édite également une collection de podcasts, avec plus de 2 000 heures de mixes proposées gratuitement. La Maison FG est le 14e éditeur de podcasts en France selon eStat Médiamétrie.